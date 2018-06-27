النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الإثنين 25 جوان 2018

تعرضت اليوم الأربعاء،امرأتان لتشوه خلقي على مستوى الوجه والبشرة بسبب مبيد الحشرات الذي تطلقه مصالح البلدية بالأغواط.
وحسب المعلومات التي تحصل عليها النهار "أون لاين" أن…
من المتوقع تقديم الملف امام العدالة في حال التوصل الى نتائج ايجابية في التحقيق الاولي.
كشفت مصادر لـ"النهار أون لاين" أن هزة ارتدادية ضربة مركز الاجراء…
ستعرف بلديتا براقي وسيدي موسى في العاصمة إنقطاع في التزويد بالكهرباء يومي الجمعة والاحد من منتصف الليل إلى الساعة الرابعة صباحا.
وحسب بيان مديرية التوزيع لوسنلغاز…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018