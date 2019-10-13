النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الإثنين 14 أكتوبر 2019
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فتحت اليوم، محكمة الجنح في تيسمسيلت قضية مدير الادارة المحلية المتابع فيها باصدار شيك بدون رصيد.
ناقشت محكمة وقائعا عرض في موضوعها مسير حظيرة الولاية وثائقا…
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اهتزت مدينة ورقلة مساء اليوم على وقع جريمة بشعة راحت ضحيتها زوجة حامل في العقد الرابع من عمرها على يد زوجها.
الجاني مصاب باختلالات نفسية وعصبية…
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حجزت مصالح الجمارك العاملة على مستوى المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمركز الحدودي الحدادة أكثر من 11 ألف قرص مهلوس.
وذلك في عمليتين مختلفتين من خلال إتمام…