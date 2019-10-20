النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الإثنين 21 أكتوبر 2019
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وقع، مساء اليوم الأحد، حادث مرور ببلدية تاجموت في الأغواط أسفر عن وقوع جريحين، في عقديهما الثاني من العمر.
وقد خلّف الحادث الذي نجم عن اصطدام…
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تمكنت مصالح الجمارك على مستوى المعبر الحدودي أم الطبول بالطارف، من حجز كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة.
ووفقا ليبان الجمارك، فإنّ عملية التفتتيش التي قامت بها…
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لقي شخصان مقتلهما، فيما أصيب 31 آخر بجروح متفاوتة الخطورة جرّاء حوادث مرور متفرقة وقعت داخل اقليم ولاية ميلة.
وحسبما أورد بيان الحماية، فإنّ الحصيلة التي…