النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الإثنين 11 نوفمبر 2019
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أفاد بيان من مصالح الحماية المدنية لولاية معسكر بمقتل شابين يبلغان من العمر 28 سنة كانا على متن سيارة نفعية من نوع كيا بيكانتو تحميل…
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تعرض حوالي 32 مسافر لإصابات متفاوتة الخطورة، إثر انحراف حافلة وهران-حاسي مسعود.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن السائق وأحد الركاب في حالة خطرة.
ووقع الحادث على الساعة الرابعة…
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أسفر حادث مرور، ببلدية الماء الأبيض، ولاية تبسة، عن وفاة شخص، والبالغ من العمر حوالي 68 سنة.
وقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان جلول…