النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الإثنين 25 نوفمبر 2019
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أعلنت مديرية الأشغال العمومية لولاية تيبازة عن قطع الطريق السريع من تيبازة اتجاه العاصمة على مستوى وادي مزفران غدا الاثنين.
وقالت ان قطع الطريق سيكون بسبب…
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تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن الدبيلة في الوادي من الإطاحة بشاب في العقد الثاني من العمر، يروّج للحبوب المهلوسة والمخدرات.
ويتعلق الأمر بمشبوه شاب يبلغ من…
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تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بالـوادي، من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 45 سنة لتورطه في انتهاك حرمة مسكن إضافة إلى عدد من القضايا.
وعقب تعرض…