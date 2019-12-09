النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الإثنين 09 ديسمبر 2019
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تخطط مصالح محافظة الغابات بولاية قالمة إلى غاية 2021 غرس ما مجموعه 150 هكتارًا من المساحات الغابية لتجديد الغطاء النباتي الغابي.
وهذا قصد تعويض المساحات التي…
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قامت وكالة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بخنشلة منذ مطلع سنة 2019، بتمويل 132 مشروعًا.
وهذا لصالح المواطنين البالغين من العمر ما بين 30 و55 سنة،…
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تم إنشاء تنسيقية جهوية للباحثين في علم الأورام تضم مختصين في الأورام وبيولوجيين من منطقة غرب الوطن، اليوم الأحد.
وذلك على هامش المؤتمر الدولي الثالث للعلوم…