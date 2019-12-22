النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الإثنين 23 ديسمبر 2019
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تمكنت شرطة أمن دائرة بوقادير، بالشلف، 4 أشخاص مشتبه بهم في جرم السرقة مست السوق الأسبوعي لذات الدائرة.
وقد تم توقيف شخصين مشتبه بهما، تترواح أعمارهما…
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أشرف اليوم الأحد المفتش الجهوي لشرطة الغرب مصطفى بن عيني على تنصيب عميد أول للشرطة كعيبيش مختار رئيسا لأمن ولاية النعامة.
كعيبيش خلف بن بايزيد ابراهيم…
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شب اليوم، حريق في سيارة بحي بن عاشور بلدية جيجل، أدى الى احتراقها نهائيا.
وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية مدعومة بالوحدة الثانوية بجيجل في حدود الساعة…