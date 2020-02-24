النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الإثنين 24 فيفري 2020
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تمكن أفراد خفر السواحل بسكيكدة، من إحباط رحلة هجرة غير شرعية لـ24شابا تتراوح أعمارهم بين23و35سنة قبالة السواحل الغربية من الولاية.
وحسب ما توفر من معلومات فإن…
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تمكنت، عشية اليوم الأحد، عناصر الدرك الوطني بإقليم بلدية تيزي التابعة لدرك ولاية معسكر، من حجز بندقية صيد روسية الصنع بدون وثائق،ودخيرة كانت بحوزة شخص…
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عزى رئيس بلدية براقي الحاج غازي، عائلة بلهواري علي بعد وفاة إبنها خلال قيام مصالحها بهدم جدار العزل بمدرسة فاطمة نسومر.
وقال رئيس البلدية في بيان…