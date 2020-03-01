النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الإثنين 02 مارس
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سيتم بداية من الساعة الثامنة من مساء اليوم غلق نفق عين شريكي بلدية الجباحية ولاية البويرة إلى غاية الاربعاء المقبل.
وأعلم الدرك الوطني مستعملي الطريق العابرين…
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نظمت، اليوم، مصالح الحماية المدنية لولاية أم البواقي مناورة تطبيقة تحاكي التعامل مع شخص مصاب بفيروس كورونا.
المناورات التطبيقية تحاكي إسعاف وإجلاء شخص يشتبه في إصابته…
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لقيت سيدة تبلغ من العمر 54 سنة حتفها، وأصيبت أخرى بجروح خطيرة في حادث مرور ببلدية سيدي مروان في ميلة.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية،…