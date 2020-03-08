النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الإثنين 09 مارس 2020
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اخمدت مصالح الحماية المدنية بولاية الجزائر الحريق الذي شب مساء اليوم في السكالة بالابيار.
الحريق شب على الساعة 8 مساءا حسب قاطني الحي، واتي على قرابية…
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وقع اليوم حادثين منفصلين بتبسة، تسببا في اصابة 7 اشخاص بجروح متفاوتة.
وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة مدعمة بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح…
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أوقفت فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري خميستي شاب في الثلاثينيات من العمر قام بإختطاف وإحتجاز شابة تنحدر من بلدية فوكة بتيبازة.
وقام الشاب بالإعتداء عليها بالضرب…