النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الإثنين 16 مارس 2020
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أوقفت، أول أمس السبت، مصالح الشرطة القضائية بولاية باتنة، 14 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 23 و33 سنة، بينهم مسبوقين قضائيًا.
وتمت العمليات على مستوى عدة أحياء…
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تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بقرطوفة، ولاية تيارت، من تفكيك شبكة مختصة في السطو على المحلات والمساكن.
وقد جاءت هذه العملية بعد تبليغ قام به أحد…
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سجلت مصالح مديرية الصحة والسكان لولاية بومرداس حالة جديدة مشتبه في اصابتها بفيروس كورونا.
الأمر يتعلق بالمواطن "ب.ت" البالغ من العمر 43 سنة والقاطن ببلدية سيدي…