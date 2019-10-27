النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الاثنين 28 أكتوبر 2019
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تمكنت، مصالح الحماية المدنية، بتبسة، مساء اليوم، من انقاذ عائلة مكونة من فردين من الموت المحقق بالغاز.
وحسبما أفاد به بيان الحماية المدنية، فإنّها تمكنت من…
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قامت مصالح أمن ولاية عنابة، أمسية اليوم، بعملية مداهمة واسعة النطاق، حيث شارك فيها إطارات، رتباء و أعوان من مختلف المصالح.
ومست العملية كل من حي…
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سجلت مصالح الحماية المدنية لبرج بوعريريج، من 24 إلى 27 اكتوبر، 10 حوادث مرور متفرقة خلفت 17 مصاب.
وقد سجل حادث مرور خطير، تمثل في اصطدام…