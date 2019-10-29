النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الاربعاء 30 أكتوبر 2019
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قام رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية البليدة عبد الرحمن سوالمي رفقة بعض رؤساء اللجان لدى المجلس اليوم بزيارة ميدانية لبلدية بوقرة.
على إثر الإحتجاج الذي يقومون…
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أدى انقلاب قارب على متنه 13 حراق بعرض البحر فجر الثلاثاء الى فقدان شاب يدعى ابراهيم مقدم البالغ من العمر 22 سنة.
فيما تمكن عناصر قوات…
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لقي طفلين في 6 و8 من العمر عشية اليوم مصرعهما اختناقا بالغاز بمسكنهم العائلي بحي 600 مسكن بمدينة معسكر.
فيما يخضع باقي افراد العائلة الى العلاج…