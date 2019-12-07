النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الاحد 08 ديسمبر 2019
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تم إنهاء مهام كريم منسوس كمدير جهوي للجمارك بولاية تبسة، اليوم السبت، وإلحاقه بالمديرية العامة لذات الهيئة.
وحسب مصادر "النهار أونلاين"، فإنّ منسوس كان يرأس، مديرية…
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أقدم، مساء اليوم السبت، شخص على توجيه طعنات قاتلة بآلة حادة لوالدته عجوز في عقدها السابع من العمر تقريبا، وذلك في حي واد الناقص بتبسة.
وقام…
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عرف الطريق الوطني رقم واحد بعين صالح، ولاية تمنراست، حادث مرور بين سيارة رباعية الدفع وجرار فلاحي.
وخلّف الحادث مساء اليوم السبت، الذي وقع بالقرب من…