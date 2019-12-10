النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2019
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قام والي ولاية قسنطينة عبد السميع سعيدون، بزيارة إطمئنان على المناصر الوفي لنادي شباب قسنطينة، بلال شتيوي.
وكانت الزيارة للمناصر المقعد بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي…
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نجحت عناصر الأمن لدارة مقرة بالمسيلة، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.
وحسبما أورد البيان لذات المصالح، فإنّ ذات المصالح تمكنت…
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نفت مصادر أمنية ما تم تداوله عن وجود قنبلة تقليدية الصنع بالقرب من محلات تاج السلطان حيث يقيم أحد نواب الشعب السابقين.
واعتبرت مصادرنا أنها مجرد…