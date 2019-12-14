النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الاحد 15 ديسمبر 2019
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تم مساء اليوم إنقاذ عائلة تتكون من 4 أشخاص من الموت اختناقا بغاز Co بموزاية غرب ولاية البليدة.
وتدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة موزاية مساء اليوم…
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لقي 5 أشخاص حتفهم، وأصيب 10 آخرون بجروح، في حوادث مرور خلال الـ 48 ساعة الأخيرة عبر مناطق متفرقة من الوطن.
وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد…
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نجحت، مصالح الحماية المدنية بباتنة، وعلى مستوى حي "كشيدة"، من إنقاذ امرأتان من الموت المحقق إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون.
وجاء في بيان الحماية، أنّ ذات…