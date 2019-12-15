النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الاثنين 16 ديسمبر 2019
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انحرف قطار منذ دقائق من مساره ببلدية الذرعان وسط المدينة
حيث كان القطار قادما من مناجم الونزة بتبسة نحور الحجار بعنابة
و الذي كان محملا بالمادة الاولية…
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أوقف عناصر الشرطة القضائية بأمن سوق أهراس أربعة أشخاص في العقد الثاني والثالث من العمر بتهمة المتاجرة في المؤثرات العقلية.
العملية تمت إثر ورود معلومات مفادها…
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نجح أمن ولاية سكيكدة، من خلال عدة عمليات مداهمة ليلية لأوكار الفساد والجريمة، من ضبط مشتبه بهم، بخصوص حيازة المخذرات والمؤثرات العقلية.
وحسبما أورد بيان المصالح،…