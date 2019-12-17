النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الاربعاء 18 ديسمبر 2019
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استفاد الفلاحون من تعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم، بسبب الكوارث الطبيعية التي عرفتها البلاد.
منذ بداية السنة الجارية، قدرت قيمتها بثمان مئة وخمسين مليار سنتيم…
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لقي كهلا في العقد الخامس حتفه بعدما أقدم سائق سيارة بدهسه بجسر صالح باي ويلوذ بالفرار نحو وجهة مجهولة.
وحسب مصادر مطلعة فإن الرجل الخمسيني كان…
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لفظت أمواج البحر مساء اليوم، جثة لإمرأة بشاطئ الفيشي الصغير بسيدي غيلاس في تيبازة.
وتمكنت مصالح الحماية المدنية التابعة لبلدية حجرة النص من انتشال الجثة التي…