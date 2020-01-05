النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الاثنين 06 جانفي 2020
[sociallocker id="300578"]
[/sociallocker]
-
تناشد عائلة ديساري سيد احمد البالغ من العمر 29 سنة بعين تموشنت السلطات الجزائرية لمساعدة في نقل جثة ابنها المتوفي بايطاليا.
سيد أحمد سقط في منحدر…
-
قُتل شخصان، فيما جُرح آخر بجروح متفاوتة، في حادث مرور وقع مساء اليوم الأحد، ببلدية أوماش بسكرة.
وحسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية بالولاية، فإن هذا…
-
هلك شيخ في عقده السادس من العمر، أمسية اليوم الأحد، في حادث مرور، وقع ببلدية بوقادير في الشلف.
وقال بيان الحماية المدنية، أنّ الحادث المروري الذي…