النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الاثنين 13 جانفي 2020
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سجلت مصالح الحماية المدينة لولاية باتنة إنقاذ 4 أشخاص من الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وتدخلت أمس الوحدة الثانوية الجزار لأجل…
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تم في وهران تنظيم حفل لقرابة الـ 50 طفل من المصابين بداء السرطان، والأطفال الأيتام بمناسية رأس السنة الأمازيغية.
في مبادرة تستحق الثناء والتشجيع قامت ناشطة…
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خلّف حادث مرور مصرع شيخ بمنطقة سي التوفيق ببلدية أولاد يعيش ولاية غليزان، مساء اليوم الأحد.
وتدخلت أمسية اليوم، عناصر الحماية المدنية للوحدة الثانوية لعمي موسى…