النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الاثنين 20 جانفي 2020
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تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك، دائرة بني سليمان، ولاية المدية، اليوم الأحد، من توقيف عصابة مختصة في تهريب القطع الأثرية.
وقالت المصالح المعنية أنّ العملية جاءت بعد…
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قام، اليوم الأحد، أحد المواطنين والمالكين لمرقد خاص بفتح نزله لأهالي ضحايا الحادث المأساوي، الذي سجلته بلدية سطيل في الوادي.
وفتح صاحب مرقد الواحة الكائن مقره…
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أنهى، مساء اليوم، والي ولاية البويرة مهام رئيس بلدية القادرية الحالي عبد النور خيثر.
قرار الوالي جاء بناء على توصية من وزارة الداخلية بعد متابعة المعني…