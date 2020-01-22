النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الاربعاء 22 جانفي 2020
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أوقف والي ولاية الطارف بن عرعار حرفوش رئيس بلدية عين العسل تحفظياعلى خلفية امر وضعه تحت الرقابة القضائية.
وحسب مصادر النهاراونلاين فإن قرار توقيف بوتمر خالد…
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نظم عدد هام من سائقي سيارات الأجرة مساء اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمن الحضري الرابع بمدينة أدرار.
وذلك على خلفية تعرض سائق أجرة لاعتداء بواسطة…
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أقدم نهار اليوم، سكان بلدية عمورة جنوب ولاية الجلفة، على تنظيم حركة احتجاجية، أمام مقرّ مديرية الأشغال العمومية.
الاحتجاج جاء تنديدا منهم، لحالة الطريق المهترئ الذي…