النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الاثنين 27 جانفي 2020
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أدى عطب وقع على مستوى قناة التحويل، لتسجيل تذبذب في التزويد بالماء الشروب، اليوم الأحد، بـ12 بلدية بشرق ولاية وهران.
وهذا حسب بيان لشركة الماء والتطهير…
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أفلحت مصالح أمن العلمة في سطيف، في فك خيوط قضية خطيرة، تتعلق بصحة المواطن، تمثلت في تسويق لحوم غير صالحة للإستهلاك البشري.
وتعود حيثيات القضية، إلى…
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لقي طفل حتفه، اليوم الأحد، بسبب صعقة كهربائية في الحمادين ببلدية المقرن، ولاية الوادي، بعد مكوثه أيام في المستشفى.
تفاصيل الحادث تعود لثلاثة أيام، أين كان…