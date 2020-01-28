النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الاربعاء 29 جانفي 2020
[sociallocker id="300578"]
[/sociallocker]
-
توفي مساء امس الطيار الملازم الاول حسين طواهرية رفقة قائد الطائرة إثر سقوط طائرتهما بقرعة تيمرقنين ببلدية عين الزيتون في أم البواقي.
ويعتبر الشهيد الطيار الملازم…
-
إلتقي سفير الولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم عدد من المستثمرين الفلاحين الي جانب رؤساء كل من غرف الفلاحة والصناعة والتجارة بفندق الواحات بغرداية.
وتم خلال جلسة…
-
علمت مصادر النهار اونلاين أنه تم توقيف قابلة تعمل بمؤسسة الامومة والطفل بسيدي بلعباس بسبب إكتشاف مكتب ممتلئ بالأدوية الخاصة بالمرضى.
هذا وفد تم إكتشاف الممرضة…