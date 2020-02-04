النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الاربعاء 05 فيفري 2020

تسبب حريق شب في منزلين بالبليدة في إصابة إمرأة بحروق من الدرجة الثالثة.
تدخل كل من المركز المتقدم لباب الجزائر والوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالبليدة على…
حجز عناصر الأمن الحضري الثالث بأم البواقي سلاح ناري تقليدي من الصنف الثامن و 710 أقراص من المؤثرات العقلية.
وأوضحت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية…
تعرض مكتب البريد الرئيسي لمدينة مسكيانة، بولاية أم البواقي، اليوم الثلاثاء، إلى عملية سرقة، من طرف مجهولين.
وحسب ما توفر من معلومات، فإنّ مجهولون قاموا بالإستيلاء…
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