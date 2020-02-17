النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الاثنين 17 فيفري 2020
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أمر قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة، في ساعة متأخرة من ليلة الأحد، بوضع مدير أملاك الدولة السابق لولاية سكيكدة الحالي لولاية عنابة ( ع، ر )…
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أمر قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة، في ساعة متأخرة من ليلة الأحد، بوضع مدير أملاك الدولة السابق.
لولاية سكيكدة الحالي بولاية عنابة ( ع، ر ) تحت…
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نجحت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تمنراست، في تفكيك شبكة تختص في ممارسة الدعارة.
وحسب ما أورد بيان مصالح أمن ولاية تمنراست، فإنّ الشبكة…