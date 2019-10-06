النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الاثنين 07 اكتوبر 2019
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ألقت قوات الشرطة بسيدي بلعباس القبض على شخص في العقد الثاني من العمر بعد تورطه في سرقة سيارة من نوع هيوندايi 10 بإستعمال العنف قبل…
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تمكنت عناصر الدرك الوطني بالعامرية في عين تموشنت من تفكيك عدد معتبر من الشبكات المختصة في تنظيم رحلات الهجرة الغير الشرعية في ظرف 48 ساعة…
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تم اليوم تنصيب محمد دروي على رأس مديرية الخدمات الجامعية لولاية تيارت خلفا السابق الذي تم تحويله إلى مهام أخرى.
وحسب مصادر النهار اونلاين فقد اشرف…