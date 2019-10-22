النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الاربعاء 23 أكتوبر 2019
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سجلت ولاية إليزي، مساء اليوم الثلاثاء إختفاء طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، في ظروف غامضة، بعدما كان على ضفاف وادي تغزيت بذات المدينة.
وقد فقد…
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تمكنت مصالح الدرك الوطني بتيبازة من توقيف ستة اشخاص يتاجرون في مادة الهيروين بولايات الوسط ،عملية القبض على افراد العصابة.
العملية جاءت اثر قيام عناصر شرطة…
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توفى أمس عامل بباخرة "طاسيلي2" التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية بمدينة مارسيليا الفرنسية.
الضحية، "م. ب" يبلغ من العمر 38 سنة ينحدر من باب الوادي بالعاصمة.
العامل…