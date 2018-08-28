النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الثلاثاء 28 أوت 2018
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دق الشيخ شمس الدين، ناقوس الخطر ، فيما يخص انتشار السحر والشعوذة وسط الجزائريين .
وقال الشيخ شمس الدين ،خلال نزوله ضيفا في الساعة الاخبارية على…
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احتج عدد من البطالين أمام مقر بلدية المنيعة، مطالبين بتحقيق الوعود بتشغيلهم في الشركات البترولية المتواجدة بمنطقة الخشيبة.
كما طالب المحتجون، من المنتخبين الذين سبق و…
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أكّدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال الحديثة اليوم الثلاثاء، أنّ الجزائر تقدمت بثلاثين مرتبة في مجال الإتصالات.
وهذا خلال التّصنيف الدّولي الأخير و بعشرين مرتبة من…
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