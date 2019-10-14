النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
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تتواصل إلى غاية منصف الليلة الاثنين الى الثلاثاء، محاصرة الأمن، للبيت العائلي للشرطي الذي قتل أربعة من أقاربه.
وكان الشرطي قد قتل طليقته وثلاثة من أفراد…
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أصيب 4 اشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع اليوم الإثنين بلدية المدية بذات الولاية.
وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع في حدود الساعة…
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تدخلت مصالح الحماية المدنية مساء اليوم في حادثي مرور راح ضحيتهما شخصين واصيب ثلاثة اخرين .
الحادث الاول تمثل في دهس سيارة لشخص بمنطقة الشط ببلدية…