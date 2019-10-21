النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
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ستعرف المناطق الغربية للوطن أمطارا رعدية غزيرة مصحوبة ببرد وانخفاض محسوس في درجة الحرارة.
حيث تصل كمية الأمطار إلى 60 ملم وتميز 9 مناطق من الغرب…
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اعتبر، الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة، حسن رابحي، بأن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الأمين العام الأسبق.
لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعيداني تخصّه وحده…
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إهتز الشارع المحلي ببلدية المقرن بالوادي على وقع جريمة شنعاء اين لفظ اربعيني انفاسه الاخيرة متأثرا بطعنات قاتلة على مستوى الصدر داخل احد غيطان النخيل.
وحسب…