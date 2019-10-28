النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
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يتواصل شلل المؤسسات القضائية بالجزائر لليوم الثالث على التوالي بعد إعلان القضاة الدخول في إضراب وطني منذ أول أمس.
رصدت "النهار"، اليوم الثلاثاء، عبر مختلف المؤسسات…
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دعا عدد من المقصيين من القائمة الإسمية للمستفيدين من الإعانات المالية الموجهة للبناء الريفي ببلدية مقطع دوز في معسكر، السلطات الولائية للتعجيل في تجميد القائمة.
واعتبر…
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قال المدير العام لمصنع الإسمنت "جيكا" فوزي بشيري، إنّ القدرة الإنتاجية لمصنع "سيقوس" ستنتقل إلى 10 آلاف طن يوميا بداية من 2020.
وأشار فوزي بشيري أن…