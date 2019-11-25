النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2019
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انطلقت، صبيحة اليوم الإثنين، بولاية سيدي بلعباس، فعاليات الملتقى الدولي الثالث الإسلام وقضايا العصر، والتي احتضنتها قاعة المحاضرات لديوان الوالي.
وأشرف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف،…
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تمكنت مصالح أمن ولاية البيض من حجز 950 كلغ من مادة الملح غير صالحة للإستهلاك بمنطقة بريزينة.
ونقلت المصالح المعنية لـ"النهار أولاين"، أنّ الكمية كانت على…
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عاد من جديد سيناريو الخلافات والملاسنات الكلامية، يطفو على سطح المجلس الشعبي الولائي بالاغواط .
وجاءت هذه الخلافات على هامش اقدامهم صبيحة اليوم على عقد دورة…