النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
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أصيب عدد من من المسافرين بجروح متفاوتة الخطورة سهرة اليوم الإثنين إثر حادث مرور وقع على مستوى واد متليلي بغرداية.
وحسب مصادر النهار أونلاين فإن الحادث…
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قامت مصالح أمن ولاية باتنة، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 ديسمبر2019 بعدة عمليات شرطية متفرقة ومداهمات لأوكار الجريمة.
وأفضت عمليات المداهمة التي قام بها…
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حجزت مصالح الجمارك بولاية عين تموشنت قرابة الـ9500 قارورة خمر مختلفة الأنواع والأحجام.
وتمكنت فرقة العامرية بمفتشية الاقسام لجمارك عين تموشنت من حجز سيارة نفعية مغطاة…