النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
[sociallocker id="300578"]
[/sociallocker]
-
لقي تلميذ يبلغ من العمر 19 عاما مصرعه على يد زميله بمتقنة عاتي عبد الحفيظ في وادي العثمانية ولاية ميلة.
وحسب مصادر النهار اونلاين فإنه يتعلق…
-
تسبب الحريق الذي شب اليوم الاثنين، بالمجمع العمومي للورق و التعليب "تونيك"، في بوإسماعيل بتيبازة، في إتلاف 10 أطنان من الورق.
وشبّ الحريق في حدود الساعة…
-
أمر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي بفتح تحقيق حول قضية طرد طفل مصاب بالسرطان من أحد مستشفيات تيسمسيلت.
وقال الوزير، في اتصال مع "النهار…