النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
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أقامت مصالح ولاية سعيدة مأدبة عشاء صدقة على روح الفقيد أحمد قايد صالح.
وشارك والي الولاية سيف الإسلام لوح مرفوقا بالسلطات المحلية سكان ولاية سعيدة مأدبة…
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عثر مساء اليوم، على جثة فتاة تبلغ من العمر 14سنة معلقة بحبل ببيتها العائلي بأهل القصر في البويرة.
الحادثة وقعت في حدود على الساعة 17:43 حيث…
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خصصت مصالح ولاية عنابة حافلات لنقل المعزين من الولاية وما جاورها لحضور جنازة الفقيد أحمد قايد صالح.
وأعلنت مصالح الولاية في صفحتها الرسمية انها تعلم كافة…