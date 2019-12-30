النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
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شرعت مؤسسة المتوسطية للتبريد بولاية الوادي، وفي إطار العقد بين المؤسسة والمستورد، بعملية تصدير 22 طنا من التمور نحو ماليزيا.
وتستمر العملية على مدار هذه السنة،…
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عثرت باخرة لنقل المواد البترولية على جثة شخص مجهول الهوية بأعماق البحر، في المياه الإقليمية التابعة لسواحل عنابة.
حيث تم تحويل الجثة، مباشرة إلى ميناء عنابة…
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إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف عام حبسا نافذا مع غرامة مالية لرئيس المجلس الشعبي الولائي نور الدين حميداش.
وهذا بعد انتهاء دفاعه من المرافعة التي…