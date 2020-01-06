النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الثلاثاء 07 جانفي 2020
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كشفت،أمس،الدكتورة سمية سنوني،مختصة في أمرض الأطفال أن الجزائر تحصي أكثر من 10 آلاف مرض ناذر يعاني منها الأطفال في الجزائر.
لعدم الكشف عن المرض خلال الساعات…
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التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الجنح بالمسيلة، عقوبة الحبس النافذ 10 سنوات ضد كل من رئيس بلدية بوسعادة السابق، و6 متهمين آخرين.
والتمست النيابة العامة عقوبة…
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سجلت سهرة اليوم على الساعة 22 و35د هزة أرضية بشدة 3 درجات على سلم ريشتر شعر بها سكان عين تموشنت.
وحدد مركز الهزة بـ 13 كلم…