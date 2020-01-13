النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الثلاثاء 14 جانفي 2020
[sociallocker id="300578"]
[/sociallocker]
-
الطلبة يواجهون مصيرا مجهولا منذ إنطلاق الموسم الدراسي
يعيش أزيد من ألف طالب جامعي، هاجس وشبح السنة البيضاء بكلية العلوم التكنولوجية بجامعة باتنة 2، والذين لم…
-
بعد غيابه لأكثر من 24 ساعه عن الأنظار عثر مساء اليوم على شاب المسمى" ع.ع" 35 سنة متزوج وأب لطفل جثة هامدة.
وحسب مصادر النهار اونلاين…
-
عُثر اليوم على كهل في العقد الرابع والمدعو "ق.ع" جثة هامدة داخل بئر بقرية برباس ببلدية عين ولمان ولاية سطيف.
أين أكد مصدر النهار أونلاين الذي…