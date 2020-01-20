النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الثلاثاء 21 جانفي 2020
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تدخل عناصر الحماية المدنية بسكيكدة، بداية ليلة الإثنين إلى الثلاثاء لتحويل 3 أشخاص من عائلة واحدة أصيبوا بحروق اثر أنفجار سخان ماء بمسكنهم ببلدية فلفلة.
وحسب…
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فنذت مديرية الحماية المدنية لولاية الوادي ما يتم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي حول حادث مرور آخر بين بسكرة وأسطيل.
وأصدرت ذات المديرية مساء اليوم بيانا…
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أصيب 3 أشخاص بجروح إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب إتجاه قسنطينة بولاية البويرة.
وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الحادث وقع على…