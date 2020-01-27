النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الثلاثاء 28 جانفي 2020
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قدم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعازيه لعائلتي الطيارين ضحية حادث سقوط طائرة عسكرية في أم البواقي.
ونشر الحساب الرسمي لرئيس الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي…
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تعرضت طائرة عسكرية تدريبية مساء اليوم الإثنين للسقوط بالمكان المسمى قرعة تيمرقنين التابعة لبلدية عين الزيتون في ولاية أم البواقي.
وحسب مصادر محلية فإن الطائرة العسكرية…
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حجزت مصالح الجمارك اليوم الإثنين كمية معتبر من المشروبات الكحولية السيار شرق غرب مدخل عين البرد، ولاية سيدي بلعباس.
وتمكنت عناصر الفرقة المتعددة المهام للجمارك بولاية…