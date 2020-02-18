النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020
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تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، طقس غائم وضباب على معظم المناطق الشمالية.
هذا وستشهد المناطق الوسطى والشرقية أمطار خفيفة، فيما ستتحسن الأحوال الجوية غدا الأربعاء.
أما…
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ناشدت عائلة المتهم عبد الله جراية رئيس الجمهورية القاضي الأوّل للبلاد ووزير العدل للنظر في وضع إبنهم الصحي المتهم عبد الله جرايه بعد تدهور حالته…
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تمكنت عناصر الشرطة لأمن دائرة سيدي عقبة ببسكرة من تفكيك شبكة تختص في سرقة السيارات، مع توقيف 4 أشخاص وإسترجاع سيارتين.
هذا و قد تمت العملية…