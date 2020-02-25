النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الثلاثاء 25 فيفري 2020
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك فيديو لشخص ملثم يقوم بسرقة حاسوب محمول بأحد بيوت الله في العاصمة.
ورصدت كاميرا مسجد العتيق الشهداء حاليا بسيدي موسى…
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أودع قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة اليوم الإثنين، عددًا من المنتخبين المحليين ورؤساء البلدية الحبس المؤقت.
ويتعلق الأمر بالرئيسين الحالي والسابق لبلدية سيدي عامر وأربعة منتخبين…
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يعاني أولياء الأطفال المرضى بالسرطان بالوادي وولايات الجنوب، معاناة رهيبة حسب العديد منهم في ظل عدم وجود مصلحة تكفل لهم العلاج، خاصة مع فتح مركز…