النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الثلاثاء 03 مارس 2020
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أوقفت أمس الإثنين، عناصر فرقة البحث والتدخل بالتنسيق مع فرقة الشرطة الإقتصادية والمالية بولاية الطارف، 6 أشخاص بينهم 4 نساء.
وينحدر المشتبه فيهم، الذين على متن…
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إستقبل والي لاية معسكر عبد الخالق صيودة اليوم الإثنين عائلة شهيد المروحية بسطيف سكفال أسامة بمقر الولاية.
وخلال مراسيم الإستقبال منح والي معسكر لعائلة شهيد المروحية…
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أوقف عناصر الشرطة بالشلف 3 أشخاص تترواح أعمارهم بين 20 و30 سنة يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بأحد احياء المدينة.
العملية إثر استغلال لمعلومات تفيد بقيام…