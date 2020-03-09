النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الثلاثاء 10 مارس 2020
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توفي، يوم أمس الإثنين، عبد الحميد نجاح، أحد رجالات بلدية كونين بولاية الوادي، عن عمر ناهز الـ102 سنة.
ويعد الفقيد، والذي من مواليد 1918، أول من…
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أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء ميلة أحكام بالسجن في قضية بناء 32 فيلا برخصة بناء غير شرعية بمنطقة بوجنانة.
أدانت ذات المحكمة بالحكم على رئيس…
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يعاني التلاميذ بمدرسة زميت ابراهيم الواقعة بمنطقة عين الدرق بآفلو ولاية الأغواط من مشكل إكتظاظ الاقسام وعدم قدرة المؤسسة على إستقبال الأطفال بها.
وحسب مصادر النهار…