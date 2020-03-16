النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الثلاثاء 17 مارس 2020
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واصل، أمس، سكان قريتي أولاد مهنية ببلدية الرميلة وتيبرانيين ببلدية جلال، ولاية خنشلة، لليوم الثاني، حركتهم الإحتجاجية أمام مقر البلديتين.
وعبر المواطنون عن تمسكهم بغلق المدخليين…
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أطاحت مصالح أمن ولاية غرداية، بأخطر نصَّاب ومنتحل صفة ضابط سامي في الجيش الوطني الشعبي محل أوامر بالقبض صادرة من مختلف محاكم الوطن بلغت 122…
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لقي شخص حتفه مساء اليوم الإثنين بعد تعرضة إلى صعقة رعدية بضواحي بلدية مكمن بن عمار ولاية النعامة.
الضحية والمسمى يزيد بوسيف ابن قويدر توفي إثر…