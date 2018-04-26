النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الخميس 26 أفريل 2018

وقع حادث مرور خطير على مستوى محطة الصنوبر البحري للترامواي بالعاصمة.
حيث ارتطمت دراجته النارية كان يقودها شاب بسيارة اسقطته على سكة ترامواي على مستوى محطةً…
ستعرف عدة أحياء ببلدية عين بنيان غرب العاصمة انقطاع التزويد بالغاز يوم الاثنين 30 أفريل 2018 بسبب أشغال الربط بشبكة.
وفي بيان مديرية التوزيع لبولوغين التابعة…
يجري تفريغ سد كدية الرصفة من المياه منذ بداية العاصفة المطرية التي ضربت ولاية تيسمسيلت منذ امس.
بعد وصول منسوب المياه إلى مستوى التشبع الكلي واضطرار…
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