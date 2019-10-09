النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الخميس 10 أكتوبر 2019
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تفقد اليوم الخميس وزير الموارد المائية علي حمام عددا من مشاريع قطاعه بولاية تبسة ووقف على سير الاشغال ونسبة تقدمها.
وأعطى الوزير توجيهات وتعليمات بضرورة إنهائها…
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أصيب شخصان بجروح متفاوتة كانا على متن سيارة إسعاف تابعة للقطاع الصحي بتبسة كانت في طريقها نحو مستشفى قسنطينة لنقل مريضة تبلغ من العمر 45…
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أوقف عناصر الدرك تاجري مخدرات، وضبطوا كمية من الكيف المعالج تقدر 4 قناطير و 46,05 كيلوغرام بسيدي يعقوب، سيدي بلعباس.
في حين ضبطت مفرزة للجيش الوطني…