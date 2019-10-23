النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الخميس 24 أكتوبر 2019
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تم العثور سهرة اليوم، على الطفلة حفصة البالغة من العمر عامين ونصف، والتي إختفت صبيحة اليوم، ببلدية العطاف في عين الدفلى.
وإختفت حفصة التي تقطن بدوار…
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إختفت صبيحة اليوم الأربعاء الطفلة حفصة والبالغة من العمر سنتين ونصف في ظروف غامضة ببلدية العطاف في عين الدفلى.
وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الطفلة حفصة…
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4 قتلى من عائلة واحدة
في مجزرة مرورية شهدها إقليم ولاية المسيلة وقع حادث مرور، قبل قليل أودى بحياة 5 أشخاص، فيما أصيب 4 آخرين.
وقد خلّف…