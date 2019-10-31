النسخة الورقية لجريدة النهار ليوم الخميس 31 أكتوبر 2019
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وضعت سيدة تنحدر من ولاية الشلف، 4 مواليد توائم "3 ذكور وأنثى"، وذلك عن طريق عملية قيصرية في "عيادة السنابل" الخاصة بغليزان.
وعانت السيدة التي رزقت…
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كشف يحيى نصال نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي للعاصمة المكلف بالسكن عن وجود تقارير رفعها المجلس مؤخرا لمصالح ولاية الجزائر تخص أزمة السكن.
وتخص التقارير التي…
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توفي شخص وأصيب إثنان آخران في حادث مرور، بالطريق الولائي رقم 05، دوار قابل ولاد حميدة، بلدية العڨلة المالحة، بتبسة.
وقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية…